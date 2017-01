später lesen Fed Cup Pliskova und Strycova führen tschechisches Team gegen Spanien an Teilen

2017-01-20

Die Weltranglisten-Fünfte Karolina Pliskova und Barbora Strycova führen Titelverteidiger Tschechien in der ersten Fed-Cup-Runde gegen Spanien an. Teamkapitän Petr Pala nominierte am Freitag zudem Lucie Safarova und - als Fed-Cup-Neuling - die 20-jährige Katerina Siniakova. "Wir sind stark und mit Sicherheit in der Favoritenrolle", sagte Pala. Die Partie wird am 11. und 12. Februar im tschechischen Ostrava (Ostrau) ausgetragen. Strycova hatte bei den Australian Open in der zweiten Runde Andrea Petkovic besiegt. Die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova muss in diesem Jahr auf die Teilnahme am wichtigsten Nationenwettbewerb im Damentennis verzichten. Sie war im Dezember bei einem Einbruch in ihrer Wohnung schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden. Tschechien hat den Fed Cup in den vergangenen sechs Jahren fünf Mal gewonnen.