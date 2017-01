später lesen American Football in der NFL Chargers kehren nach L.A. zurück FOTO: rtr, jr FOTO: rtr, jr Teilen

Die San Diego Chargers kehren nach 56 Jahren in ihre alte Heimat zurück. Das Team aus der US-Football-Profiliga NFL wird ab der kommenden Saison wieder in Los Angeles spielen. Dies bestätigte der Klub am Donnerstag per Twitter.