Ski-WM: Niederländer Winkelhorst gewinnt Riesenslalom-Quali

Der niederländische Ski-Rennläufer Steffan Winkelhorst hat das Qualifikationsrennen für den WM-Riesenslalom am Freitag (9.45/13.00 Uhr, ARD und Eurosport) gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich in Zuoz nahe St. Moritz vor Sturla-Snaer Snorrason aus Island durch (0,36 Sekunden zurück). Dritter wurde Kristaps Zvejnieks aus Lettland (+0,71). In der Quali wurden weitere 25 Startplätze für das Hauptrennen ausgefahren. Wirkliche Ski-"Exoten" schafften den Cut nicht. Sie haben aber noch die Aussicht auf einen der noch einmal 25 Startplätze, die an Nationen vergeben werden, die keinen Starter unter den 50 Vorqualifizierten oder den 25 Qualifikanten haben. Insgesamt gehen damit 100 Athleten in das Rennen um die Medaillen. 75. und damit Letzter in der Quali wurde der Haitianer Jean-Pierre Roy, der 1:36,65 Minuten Rückstand auf Winkelhorst hatte. Direkt vor ihm klassierten sich zwei Afghanen. Ski-Prinz Hubertus von Hohenlohe (Mexiko) schied bei seiner 17. WM-Teilnahme nach Rang 94 im ersten Durchgang im Finale aus. "Das werden definitiv meine letzten Weltmeisterschaften als Aktiver sein", hatte "Hubsi" zuvor angekündigt. Das Ende seiner Ski-Karriere hatte der inzwischen 58-Jährige aber bereits nach Olympia in Sotschi 2014 anvisiert gehabt.