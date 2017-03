später lesen Frankfurt Frankfurt: Ryanair will Lufthansa Kunden abnehmen 2017-02-28T19:52+0100 2017-03-01T09:50+0100

Ryanair verstärkt den Angriff auf die Lufthansa an ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt. Ab Ende Oktober werde die Billigfluggesellschaft die Zahl der Flugzeuge am größten deutschen Flughafen um fünf auf sieben erhöhen, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary. Neu würden damit 24 Städte angeflogen, darunter auch für Firmenkunden wichtige Ziele wie London, Madrid oder Mailand. Für die Lufthansa ist das ärgerlich, da dauerfliegende Banker und Manager zu ihrer Kernklientel zählen. O'Leary will im nächsten Winter 2,3 Millionen Kunden pro Jahr von und nach Frankfurt befördern.