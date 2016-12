später lesen Ankara/Moskau Türken und Russen angeblich über Waffenstillstand einig Teilen

Russland und die Türkei haben sich nach Angaben der Regierung in Ankara auf einen gemeinsamen Plan für einen Waffenstillstand in Syrien geeinigt. Die Texte für eine entsprechende Syrien-Resolution seien fertig, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Die russische Regierung lehnte eine Stellungnahme ab. Cavusoglu erklärte, die Türkei halte an einem Amtsverzicht des syrischen Präsidenten Baschar al Assad fest. Assad ist jedoch Verbündeter Russlands.