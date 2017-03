Bottas in Barcelona mit schnellster Runde der Woche

Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas (Finnland) ist zum Auftakt des dritten Formel-1-Testtages in Barcelona die mit Abstand beste Zeit der Woche gefahren. Der 27 Jahre alte Nachfolger von Weltmeister Nico Rosberg lag in 1:19,705 Minuten deutlich vor Daniel Ricciardo (Australien), der im Red Bull 1:21,153 Minuten benötigte.

Vierter wurde in 1:21,609 Minuten Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) im Ferrari hinter dem Renault-Piloten Jolyon Palmer (Großbritannien/1:21,396).

Bottas war dabei als einziger Pilot auf der weichsten und damit schnellsten Reifenmischung unterwegs. Vettel erzielte dagegen auf den deutlich härteren Medium-Reifen eindrucksvolle Zeiten.

Am Dienstag hatte Kimi Räikkönen (Finnland/1:20,960) im Ferrari vorne gelegen, doch Bottas drückte die Bestzeit deutlich nach unten und spulte im Silberpfeil insgesamt 74 Runden ab.

Am Morgen hatte er zuvor noch mit Rosberg geplaudert. Der Champion, der im Dezember überraschend zurückgetreten war, besuchte die Mercedes-Garage und warf an seinem ehemaligen Arbeitsplatz einen genauen Blick auf die neuen Autos. "Das Auto sieht nach den Regeländerungen absolut monströs aus, und die Fahrer sind schon ganz aufgeregt. Es ist cool, hier zu sein und einfach ein bisschen rumzulaufen", sagte Rosberg.

Am Nachmittag muss Bottas das Cockpit räumen, da Vizeweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) planmäßig das Steuer übernimmt. Auch Nico Hülkenberg (Emmerich) greift nach der Mittagspause in seinem Renault wieder ins Geschehen ein. Pascal Wehrlein (Worndorf/Sauber) fehlt in der noch bis Donnerstag dauernden ersten Testwoche wegen einer Rückenverletzung. Der 22-Jährige soll beim zweiten und letzten Winter-Test vom 7. bis 10. März auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wieder fahren.

(sid)