Borussia Mönchengladbach: Sieg mit Seltenheitswerten

Borussia gewinnt keine Auswärtsspiele. Borussia dreht keine Rückstande. Borussia erzielt keine Kopfballtore. Lars Stindl trifft nicht auswärts. Denkste! Der 3:2-Erfolg bei Bayer Leverkusen hat so einige Serien beendet. Von Jannik Sorgatz

14. Mai 2016

Dieser Erfolg beim freudetrunkenen SV Darmstadt am 14. Mai 2016 hatte fast schon gestört. Wie oft war das 2:0 am letzten Spieltag der vergangenen Saison übergangen und das 4:1 bei Hertha BSC am 31. Oktober 2015 als "Borussias letzter richtiger Auswärtssieg in der Bundesliga" bezeichnet worden? An der Authentizität des 3:2-Erfolges bei Bayer Leverkusen bestehen keinerlei Zweifel. Innerhalb von 19 Minuten hat Borussia so viele Auswärtstore erzielt wie zuvor in 772 Minuten.

28. Oktober 2012

Es ist äußerst unwahrscheinlich, Zeuge solch eines Spiels zu werden. Zum ersten Mal seit dem 28. Oktober 2012 hat Borussia einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht. Damals dauerte es bei Hannover 96 sogar nur neun Minuten, Bestwert in der Vereinsgeschichte. Auswärts ist Gladbach dieses Kunststück in der 49. Bundesligasaison erst zum siebten Mal gelungen. Wie gesagt, äußerst unwahrscheinlich.

30. August 2015

Lars Stindl drehte sich noch einmal in Richtung der Gästefans und schleuderte die Arme von unten nach oben – im Fußball das allseits bekannte Erkennungszeichen für "Da geht noch was!". Gerade hatte Borussias Kapitän den Anschlusstreffer erzielt, sein erstes Bundesliga-Auswärtstor seit dem 30. August 2015. Im DFB-Pokal auf Schalke oder in der Champions League in Glasgow hat Stindl schon gezeigt, dass er nicht nur im Borussia-Park seine Mannschaft durch Tore mitreißen kann. Jetzt gelang ihm in Leverkusen gleich ein Doppelpack – sein erster für Gladbach in der Bundesliga.

5. Februar 2016

Nicht nur die offensichtlichen Erfolge hatten Seltenheitswert. Kein Team kassiert mehr Kopfballtore als Borussia, gegen Leverkusen sorgte Jonathan Tah für das siebte in dieser Saison und Chicharito gleich danach für das achte. Gladbachs Offensivspiel hat dagegen meistens nur Fuß und selten Kopf. Bevor Stindl am Samstag per Kopf den Ausgleich erzielte, hatte Borussia 62 Pflichtspieltore in Folge mit dem Fuß erzielt – alle seit Andreas Christensens Treffer zum 3:0 gegen Werder Bremen am 5. Februar 2016.

14. April 1987

Tah traf zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga, Chicharito erstmals seit mehr als 13 Stunden. "Typisch, Borussia!", dürften zahlreiche Fans im Gästeblock, in der Kneipe, im Wohnzimmer gedacht haben. Doch dann erwies sich Bayer Leverkusen als ungekrönter König im Aufbauen des Gegners, da bleibt Gladbach maximal die Vizemeisterschaft. Zwei Siege gegen Leverkusen in einer Saison sind übrigens noch seltener als Auswärtssiege nach 0:2-Rückstand. Zum ersten Mal seit der Saison 1986/87 hat Borussia nun beide Ligaspiele gegen die "Werkself" gewonnen. Damals hieß der Trainer Jupp Heynckes und hatte kurz zuvor noch mit einem Jungprofi namens Dieter Hecking gearbeitet.

(jaso)