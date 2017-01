Friedhelm Funkel zeigte Bodenhaftung. "Man sollte das alles nicht überbewerten", sagte Fortunas Trainer nach dem 7:0-Sieg im letzten Vorbereitungsspiel gegen den KFC Uerdingen. "Wir haben schließlich gegen einen Fünftligisten gespielt, der erst am Dienstag ins Training eingestiegen ist." Deshalb ordnete er auch die drei Treffer, die Emmanuel Iyoha erzielte, entsprechend ein. "Von einem Stürmer darf ich schon erwarten, dass er gegen einen Oberligisten mal ein Tor macht", sagte der 63-Jährige schmunzelnd. "Aber ich gebe gern zu: Emma hat schon ein paar schöne Treffer erzielt."

Insgesamt war dieser letzte Test auf dem Kunstrasen des Trainingsgeländes bei allen berechtigten Einschränkungen eine gelungene Vorstellung. Eine, an der wie schon am 2:2 gegen den SC Paderborn tags zuvor Julian Koch nicht teilnahm. Zwar hatte sich der Rechtsverteidiger am Donnerstag einer Zahnoperation unterzogen - nach RP-Informationen hätte er jedoch spielen können. Der Grund für sein Fehlen lag vielmehr an einem bevorstehenden Wechsel, über den unsere Redaktion bereits online berichtete und der gestern Nachmittag auch von Vereinsseite offiziell bestätigt wurde: Der 26-Jährige schließt sich ab sofort dem ungarischen Meister Ferencváros Budapest mit Trainer Thomas Doll an. Tags zuvor wurde bereits Angreifer Kemal Rüzgar zwecks Spielpraxis an den Drittligisten VfL Osnabrück verliehen.

Mit Ausnahme Kochs setzte der Coach gegen die Krefelder alle gesunden Akteure ein, die bei der Generalprobe der Stammbesetzung am Freitag nicht oder nur kurz gespielt hatten. Hinzu kamen Marcel Sobottka, der erstmals die Kapitänsbinde trug, und Kevin Akpoguma. Beide sind beim Rückrundenstart am Freitag (18.30 Uhr, Arena) gegen den SV Sandhausen gesperrt, fehlten deshalb gegen Paderborn und zeigten dafür am Samstag starke Leistungen.

Besonders motiviert ging Christian Gartner in die Partie, dem Funkel öffentlich attestiert hatte, ein Kandidat für die Startelf gegen Sandhausen zu sein. Lange durfte er sich jedoch nicht beweisen: In der 20. Minute musste der Österreicher ausgewechselt werden. "Es sieht aber nicht so schlimm aus", erklärte Funkel. "Garti hat einen Schlag auf den Beckenknochen erhalten und anschließend ein paar Probleme. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass wir ihn herausgenommen haben, aber wir schauen uns das am Montag näher an."

So nutzte statt Gartner ein anderer Spieler die Chance, vielleicht noch auf den Startelf-Zug zu springen. Da Ihlas Bebou ja noch beim Afrika-Cup weilt, ist ein Platz auf dem rechten Flügel oder im Mittelfeld noch umkämpft - je nachdem, wie Funkel die Positionen verschiebt. Und rechts vorn oder gar als zweite echte Spitze neben Rouwen Hennings bringt sich immer stärker Emmanuel Iyoha ins Gespräch.

Das 19-jährige Eigengewächs, Abiturient des Oberkasseler Comenius-Gymnasiums, überzeugte gegen Uerdingen nicht nur wegen seines Dreierpacks, sondern auch durch technische Fertigkeiten und ein immenses Laufpensum. Pluspunkte sammelten auch der zum Rechtsverteidiger umgeschulte Justin Kinjo und Winterzugang Gökhan Gül. Beide sind jedoch eher Wechsel auf die Zukunft, ebenso wie der selten geprüfte Schlussmann Justin vom Steeg.

