Sidney Sam heuert bei Darmstadt 98 an

Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Sidney Sam wechselt zum stark abstiegsbedrohten Bundesligisten SV Darmstadt 98. Schalke leiht Sam, der bei den Königsblauen keine Rolle mehr spielte, für ein halbes Jahr an den Liga-Konkurrenten aus.

Sam stand bereits am Samstag beim Testspiel der Lilien gegen Zweitligist VfL Bochum im Kader. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen", sagte Sam in einer Mittellung seines neuen Vereins. Sein neuer Trainer Torsten Frings sagte: "Ich freue mich unglaublich, dass Sidney Sam diesen Weg mit uns gehen möchte. Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt."

Sam kam im vergangenen Halbjahr hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zum Einsatz und spielte in den Planungen von Trainer Markus Weinzierl keine Rolle mehr.

(dpa)