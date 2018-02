Die schwedischen Curlerinnen haben bei den Winterspielen von Pyeongchang ihr drittes Olympia-Gold gewonnen. Die Skandinavierinnen um Skip Anna Hasselborg setzten sich im Finale gegen Südkorea mit 8:3 durch.

Sie feierten ihren dritten Sieg bei den Frauen nach 2006 in Turin sowie 2010 in Vancouver. Bronze ging bereits am Samstag an Japan.

"Es ist unglaublich. Nationen wie Kanada haben eine Million aktive Curlingspieler, wir in Schweden rund 4000. Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Aber sie haben es geschafft", sagte Schwedens König Carl Gustaf XVI.: "Sie waren kalt wie Eis und sind einfach die Besten."

Deutschland war erstmals seit der Wiederaufnahme des Curlingsports ins olympische Programm 1998 (Nagano) in keinem Wettbewerb vertreten.

Bereits am Samstag hatten die Japanerinen um Skip Satsuki Fujisawa 5:3 gegen Großbritannien gewonnen. Die kanadischen Frauen, vor vier Jahren in Sotschi noch Olympiasieger, waren in Pyeongchang bereits in der Vorrunde gescheitert.

