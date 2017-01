später lesen Tennis Haas macht Ernst in Sachen Comeback FOTO: AP Teilen

Der chronisch an der Schulter verletzte Tommy Haas kehrt früher als erwartet auf den Tennisplatz zurück: 447 Tage nach seinem Erstrunden-Aus am 21. Oktober 2015 in Wien gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga tritt der ehemalige Weltranglistenzweite beim Einladungsturnier Kooyong Classic in Melbourne an.