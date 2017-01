Draisaitl trifft bei Edmonton-Sieg – Torfestival in Pittsburgh

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seinen Höhenflug in der nordamerikanischen Profiliga NHL fortgesetzt. Der 21 Jahre alte Angreifer erzielte beim 3:1 seiner Edmonton Oilers gegen Arizona Coyotes den Treffer zum 3:0 und steht nun bereits bei 17 Saisontoren und 22 Assists.

Edmonton liegt mit einer Bilanz von 31 Siegen bei 15 Niederlagen weiter klar auf Play-off-Kurs. Arizona mit Nationalspieler Tobias Rieder (19:24) muss dagegen weiter zittern.

Eine kuriose Begegnung erlebte Torhüter Philipp Grubauer mit den Washington Capitals. Bei Meister Pittsburgh Penguins reichten den Capitals auch sieben Tore nicht zum Sieg, am Ende hieß es 7:8 nach Verlängerung. Grubauer rückte beim Stand von 3:5 zwischen die Pfosten, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Erneut nicht zum Einsatz kam Pittsburghs deutscher Nationalspieler Tom Kühnhackl.

Dennis Seidenberg und Thomas Greiss feierten dagegen ein Erfolgserlebnis. Das Duo siegte mit den New York Islanders bei den Boston Bruins dank eines starken zweiten Drittels (3:0) und der guten Torwartleistung des gebürtigen Füsseners Greiss mit 4:0.

Die Islanders zeigten sich dabei insbesondere in der Defensive deutlich stabiler als bei der Niederlage bei den Carolina Hurricanes am Samstag (4:7). Greiss wehrte 32 Schüsse ab und blieb in seinem 21. Saisoneinsatz erstmals ohne Gegentreffer. Verteidiger Seidenberg stand 16:48 Minuten lang auf dem Eis.

(sid)