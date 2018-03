später lesen World Balloon Convention Ballonmeister wird Zweiter bei Wettbewerb in USA FOTO: Jeschke FOTO: Jeschke 2018-03-21T17:46+0100 2018-03-22T00:00+0100

Es sind kleine und große Kunstwerke, die Frank Jeschke bei seiner täglichen Arbeit begleiten. Denn der Hückeswagener ist Ballonmeister und stellt zum Teil große und farbenprächtige Skulpturen aus Luftballons her. Diese Kunst hat ihm in der vorigen Woche den zweiten Platz bei der "World Balloon Convention" (WBC), der inoffiziellen Ballon-Weltmeisterschaft, in den USA eingebracht. "Mit unserem international besetzten Team mit Kollegen aus Russland, Norwegen, Chile, Kanada und Ungarn haben wir mit einer Skulptur eines Wolfs den zweiten Platz unter zwölf Teams gewonnen", berichtete Jeschke gestern nach seiner Rückkehr aus San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien.