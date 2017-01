Trump will wohl heute Einreisebeschränkungen für Muslime erlassen

Nach einem Bericht plant Präsident Donald Trump wohl noch am Donnerstag die Einreise von Flüchtlingen, insbesondere aus muslimischen Ländern für unbestimmte Zeit zu stoppen.

Immer wieder hatte er einen Einreisestopp, besonders von Muslimen, im Wahlkampf angekündigt: Nun setzt Donald Trump seine Pläne wohl in die Tat um. Nach einem Bericht der "New York Times" plant der US-Präsident noch am Donnerstag die Einreise von Flüchtlingen für unbestimmte Zeit stoppen. Dabei beruft sich die Zeitung auf ein ihr vorliegendes Papier aus dem Weißen Haus zur künftigen Einreisepolitik der neuen Regierung.

Einreise für mehrere Monate verweigern

Betroffen seien vor allem Menschen aus dem Irak, dem Iran und dem Sudan sowie aus Syrien, Libyen, Somalia und dem Jemen. Diesen werde ab sofort für die Dauer von mehreren Monaten die Einreise in die USA verweigert. Konkret gehe es um einen 120 Tage-Zeitraum, in dem alle Reisenden aus den genannten Ländern einem Prüfungsverfahren unterzogen werden sollen.

Wohl Ausnahmen für Christen

Ausnahmen solle es für diejenigen Flüchtlinge geben können, die als Christen aus muslimischen Ländern fliehen und dort verfolgt wurden. Zum Schutz der Amerikaner müsse man sicherstellen, "dass diejenigen, die in unserem Land zugelassen werden, keine feindlichen Einstellungen gegenüber unserem Land und seinen Prinzipien haben", zitiert die Zeitung weiter aus dem Papier.

Das Weiße Haus lehnte es laut "New York Times" ab, sich zu dem vorab veröffentlichten Konzept näher zu äußern. "Die Bundesbehörden werden bestehende Gesetze durchsetzen - ohne Wenn und Aber", sagte Sprecher Sean Spicer: "Das amerikanische Volk wird das letzte Wort darüber haben, wer in unser Land kommen darf, und wer nicht."

(maxk/KNA)