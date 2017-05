Titelverteidiger Borussia Düsseldorf ist über den Umweg eines Entscheidungsspiels in das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft eingezogen. Der Rekordmeister und sein Starspieler Timo Boll gewannen am Sonntag das dritte Playoff-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3:0.

Endspiel-Gegner am 10. Juni in Frankfurt am Main ist der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, der sich mit 2:0 Siegen gegen TTF Liebherr Ochsenhausen durchgesetzt hatte.

Der Weltranglisten-Elfte Boll gewann am Sonntag zunächst ohne Satzverlust gegen den Portugiesen Tiago Apolonia. Anschließend sorgte der Schwede Kristian Karlsson mit einem knappen Fünf-Satz-Sieg gegen den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska für die Vorentscheidung.

Karlssons Landsmann Anton Källberg machte mit einem weiteren 3:2-Sieg gegen den Slowenen Bojan Tokic alles klar. Das erste Semifinale hatten die Rheinländer mit 3:1 gewonnen, im Saarland dann aber mit 1:3 den Kürzeren gezogen.

(dpa)