später lesen Pressestimmen zur Sensation Herzrasen in Rom - Untergangsstimmung in Barcelona FOTO: afp 2018-04-11T08:32+0200 2018-04-11T09:19+0200

Nach der 0:3-Niederlage des FC Barcelona und dem überraschenden Viertelfinal-Aus in der Champions League bei der AS Rom lässt die spanische Presse kein gutes Haar an der Star-Truppe um Lionel Messi. Die italienischen Medien können das Comeback der Giallorossi dagegen kaum fassen.