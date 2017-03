später lesen Handball-Bundesliga Kiel patzt in Magdeburg – Flensburg baut Vorsprung aus FOTO: dpa, lof FOTO: dpa, lof 2017-03-01T22:16+0100 2017-03-01T22:16+0100

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Führung in der Handball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes setzte sich am Mittwoch bei GWD Minden mit 41:17 (18:9) durch und steht mit 41:3 Punkten an der Spitze.