Sprint-Superstar Usain Bolt hat zum Auftakt seiner Abschiedstournee die erste Ausgabe des neu geschaffenen Wettbewerbs "Nitro Athletics" gewonnen. Der achtmalige Olympiasieger siegte am dritten und letzten Wettkampftag im australischen Melbourne für seine "Bolt Allstars" über 150 m sowie in der Mixed-Staffel und führte sein Team so zum Gesamtsieg.