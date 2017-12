später lesen Zugausfälle und Störungen bei der Bahn Verspätungen im Zugverkehr betreffen auch NRW FOTO: dpa, msc sab FOTO: dpa, msc sab 2017-12-27T11:29+0100 2017-12-27T10:49+0100

Bahnreisende müssen sich bis Freitag im Fernverkehr nach Berlin und Dresden und in Ostwestfalen-Lippe auf längere Fahrzeiten einstellen. Auch das Ruhrgebiet und das Rheinland sind betroffen. Der Grund sind Bauarbeiten an Weichen und ein Brückenabriss in Bad Oeynhausen. Von Antonia Kasparek