Fortunas sechster Bundesliga-Aufstieg ist zum Greifen nahe. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt und der 1:3-Niederlage des Tabellendritten Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg fehlt den Düsseldorfern nur noch ein Sieg aus den letzten drei Saisonspielen. Von Falk Janning

Am Samstag (13 Uhr) werden bis zu 3000 Fortuna-Fans mit zum Spiel bei Dynamo Dresden fahren - in der Hoffnung, dass der Mannschaft bereits dort der herbeigesehnte Schritt ins Fußballoberhaus gelingt.

Es ist kaum vorstellbar, dass der Aufstieg noch schiefgehen kann. Das Szenario des Scheiterns ist theoretisch aber noch möglich. Denn die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel hat sieben Punkte Vorsprung auf Kiel und den Relegationsplatz – bei nur noch neun zu vergebenden Zählern. Holstein Kiel kann die Rot-Weißen nur noch abfangen, wenn es alle seine Partien gewinnt und Fortuna nicht mehr als zwei Punkte holt.

Was muss passieren, damit Fortuna ...

... am Samstag aufsteigt?

Bereits am Samstag können die Aufstiegsfeierlichkeiten starten, wenn die Rot-Weißen in Dresden gewinnen. "Wir wissen, unter welchen Voraussetzungen wir aufsteigen würden. Aber das ist kein Thema", sagte Funkel am Dienstag. "Denn wir wissen auch, wie schwer es gegen eine Mannschaft wie Dresden wird, die gegen den Abstieg spielt."

… am Sonntag aufsteigt?

Fortuna steigt am Sonntag vor dem Fernseher auf, wenn sie in Dresden Remis gespielt hat und Kiel beim Spiel in Ingolstadt ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinauskommt oder gar verliert. Fortuna steigt selbst im Falle einer Niederlage auf, wenn auch Kiel verliert. Gleichzeitig dürfte Jahn Regensburg (aktuell Tabellenvierter) beim MSV nicht gewinnen.

… am 33. Spieltag aufsteigt?

Bei einer Düsseldorfer Niederlage in Dresden würde die Entscheidung eine Woche später auf den 33. Spieltag vertagt werden, wenn Kiel mindestens einen Punkt aus Ingolstadt entführt (oder bei einem Düsseldorfer Remis und einem Kieler Sieg). Dann hätten die Rot-Weißen Matchball im bereits ausverkauften Heimspiel gegen Holstein. Den Düsseldorfern würde in dieser Partie dann schon ein Remis genügen.

… am letzten Spieltag aufsteigt?

Die Entscheidung fällt erst beim Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg, wenn Fortuna ihre Partien in Dresden und gegen Kiel verliert, und die Kieler gleichzeitig in Ingolstadt einen Punkt holen. In diesem Fall reicht ein Punkt.

… gar nicht aufsteigt?

Theoretisch gibt es sogar noch die Möglichkeit, dass Fortuna die Saison auf dem vierten Rang beendet. Denn bei drei Düsseldorfer Niederlagen kann sogar der aktuelle Tabellenvierte Jahn Regensburg mit drei Siegen noch vorbeiziehen.

Die letzten rechnerischen Zweifel sind zwar noch nicht beseitigt, dennoch können sich die Verantwortlichen bei ihrer Kaderplanung bereits intensiv mit dem Oberhaus beschäftigen. Kein Geheimnis ist es, dass sie gerne die beiden japanischen Nationalspieler Takashi Usami und Genki Haraguchi behalten würden, deren Leihverträge mit dem FC Augsburg und Hertha BSC am Saisonende enden.

Zumindest bei Usami gibt es Hoffnung, dass die Fortunen ihn loseisen können. Im Umfeld des FCA kann sich nämlich kaum jemand vorstellen, dass der 25-Jährige zurückkehrt. Der Japaner soll sich in Augsburg unwohl gefühlt haben und konnte die Erwartungen auch nicht annähernd erfüllen. In Düsseldorf ist er dagegen zum Leistungsträger geworden. Usami hat bereits sieben Treffer erzielt und erklärt in diesen Tagen gerne, dass er in der Landeshauptstadt bleiben möchte.

Augsburgs Sportdirektor Stefan Reuter kündigte gegenüber der "Bild" an: "Wenn ein Spieler auf uns zukommt und sagt, er sucht woanders eine Lösung, dann sind wir grundsätzlich gesprächsbereit. Es muss aber für alle Seiten passen." Es deutet also alles darauf hin, dass es nur eine Frage des Geldes ist. Am Dienstag war Reuter für eine Stellungsnahme nicht zu erreichen.