Der AS Rom bleibt im Kampf um die italienische Meisterschaft Spitzenreiter Juventus Turin auf den Fersen. Das Team von Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann am 19. Spieltag 1:0 (1:0) beim FC Genua und zementierte mit seinem vierten Auswärtssieg in dieser Saison Platz zwei hinter dem Rekordchampion, der am Sonntagabend gegen den FC Bologna 3:0 (2:0) gewann.