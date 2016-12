Kolumbiens Nationalspieler James Rodriguez bereitet nach einem Bericht der Tageszeitung "El Tiempo" seinen Wechsel in die Premier League vor.

Der Offensivspieler von Klubweltmeister Real Madrid habe sich während seines aktuellen Weihnachtsurlaubs in Bogota bei der britischen Botschaft um ein Arbeitsvisa für England bemüht, berichtet das in der Regel gut informierte Blatt am Dienstag.

Am Rande der Klub-WM in Japan hatte James Rodriguez bereits öffentlich Wechselabsichten geäußert. Der Torschützenkönig der WM 2014 war im Sommer 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid gewechselt, kam aber unter Trainer Zinedine Zidane zuletzt nicht mehr so oft zum Zuge.

(sid)