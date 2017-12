später lesen Auswertung für 2017 Niemand war öfter Gast in Polit-Talkshows als Sahra Wagenknecht FOTO: Karlheinz Schindler/dpa FOTO: Karlheinz Schindler/dpa 2017-12-22T12:08+0100 2017-12-22T12:08+0100

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (48) ist einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr so oft wie kein anderer in Polit-Talksendungen zu Gast gewesen. Gerne eingeladen zu den Talksendungen wird auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

