2017-02-11

Der FC Arsenal hat seinen Negativlauf in der englischen Premier League beendet. Die Gunners mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf setzten sich am 25. Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Hull City durch und feierten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg.