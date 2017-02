Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl bekommt in der nordamerikanischen Profiliga NHL den Scorerpunkt-Rekord des heutigen Bundestrainers Marco Sturm allmählich in Reichweite.

Der 21 Jahre alte Nationalspieler erhöhte beim 3:1-Erfolg seiner Edmonton Oilers bei Ex-Meister Chicago Blackhawks sein Konto durch die Vorlage zum dritten Gästetreffer auf 52 Punkte (22 Tore) und liegt damit nur noch sieben Zähler hinter Sturms elf Jahre alter Saisonbestmarke für deutsche NHL-Profis.

Draisaitl verbuchte durch seine Mitarbeit beim entscheidenden Oilers-Tor durch Connor McDavid 27 Sekunden vor der Schlusssirene seinen 30. Assistpunkt. Für den Kölner war der Zähler bereits de fünfte Scorerpunkt binnen fünf Tagen, nachdem Draisaitl zuvor in den 13 ersten Februar-Tagen ohne persönliche Erfolgserlebnisse geblieben war.

Erfolglos waren am Wochenende Draisaitls Nationalmannschafts-Kollegen. Tobias Rieder kassierte mit den Arizona Coyotes eine 1:4-Heimschlappe gegen Vizemeister San Jose Sharks. Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss mussten sich mit den New York Islanders bei den New Jersey Devils 2:3 geschlagen geben mussten. Bei der 2:3-Niederlage des derzeitigen NHL-Primus Washington Capitals nach Penaltyschießen bei den Detroit Red Wings saß Torwart Philipp Grubauer ebenso nur auf der Bank wie tags zuvor Korbinian Holzer beim 1:4 der Anaheim Ducks gegen die Florida Panthers. In den Freitag-Spielen mussten auch Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins und Nationalspieler Tom Kühnhackl mit 1:2 bei Columbus Blue Jackets nach Verlängerung eine Niederlage quittieren.

(sid)