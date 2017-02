Bob in Igls, Nordische Kombination in Pyeongchang, Rodeln in Oberhof, Skifliegen in Oberstdorf – auch am Sonntag steht der Wintersport im Blickpunkt. Mit unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Shorttrack +++

Deutsche Athleten verfehlen Finals

Die deutschen Shorttracker haben beim Heimweltcup in Dresden sämtliche Finals verfehlt. Einzig Anna Seidel und Tom Rietzke konnten sich über 1500 Meter aus eigenen Kraft ins Halbfinale kämpfen und damit eine Runde weiterkommen. Auf den anderen Distanzen waren die deutschen Athleten vor 5000 Besuchern an den drei Tagen mit Wildcards für Viertel- oder Halbfinals ausgestattet, konnten diesen Vorteil aber nicht nutzen und schieden jeweils vorzeitig aus.

+++ Skispringen +++

Wellinger Zweiter in Oberstdorf – Kraft siegt nach Abbruch

Andreas Wellinger hat in Oberstdorf seinen ersten Weltcup-Sieg im Skifliegen trotz eines erneuten Schanzenrekordes wieder knapp verpasst. Einen Tag nach Platz zwei zum Auftakt wurde der 21-Jährige aus Ruhpolding am Sonntag in dem nach einem Durchgang wegen starken Regens und Windes abgebrochenen Wettbewerb mit einem Traumflug auf 238,0 ebenfalls Zweiter.

Den Sieg sicherte wie am Samstag der Österreicher Stefan Kraft, der bei kürzerem Anlauf auf der Heini-Klopfer-Schanze auf 235,5 m segelte und anders als Wellinger noch einen Telemark setzte. Kraft (232,6) lag bei seinem siebten Weltcup-Sieg somit deutlich vor Wellinfer (220,0).

+++ Skispringen +++

Wellinger stellt Schanzenrekord auf – Kraft in Führung

Andreas Wellinger hat auch beim zweiten Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf im ersten Durchgang einen Schanzenrekord erzielt. Einen Tag nach seinem zweiten Platz im Auftakt-Wettbewerb liegt der 21-Jährige aus Ruhpolding nach einem Flug auf 238,0 m von der Heini-Klopfer-Schanze mit 220,0 Punkten zur Halbzeit auf Platz zwei. Im ersten Wettkampf hatte Wellinger die Bestmarke auf 234,5 m gesteigert.

Der Österreicher Stefan Kraft, der bereits am Samstag gewonnen hatte, flog mit kürzerem Ablauf auf 235,5 m und führt mit 232,6 Punkten deutlich. Dritter ist der Slowene Jurij Tepes (215,1). Der polnische Gesamtweltcup-Führende Kamil Stoch kam vor den Augen von Landsmann Robert Lewandowski, dem Stürmerstar des FC Bayern, nicht über Platz neun (209,1) hinaus.

+++ Snowboard +++

Deutsche Snowboarder bestätigen Aufwärtstrend

Die deutschen Snowboarder haben ihren jüngsten Aufwärtstrend beim Parallel-Riesenslalom im bulgarischen Bansko bestätigt. Stefan Baumeister (Aising-Pang) feierte als Dritter das beste Weltcup-Resultat seiner Karriere, bei den Frauen wurde Cheyenne Loch (Schliersee) starke Vierte.

Auch dahinter überzeugten die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV): Patrick Bussler (Aschheim) wurde Sechster, Junioren-Weltmeisterin Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) belegte den achten Rang. Carolin Langenhorst (Bischofswiesen), die vor Wochenfrist in Rogla/Slowenien als Zweite für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte, wurde Zehnte. Selina Jörg (Sonthofen) kam auf Rang 13.

+++ Skispringen +++

Schlierenzauer offenbar nicht schwer verletzt

Gregor Schlierenzauer hat bei seinem Sturz in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf offenbar keine schweren Verletzungen erlitten. Der viermalige Skiflug-Weltmeister aus Österreich zog sich am Sonntag starke Brustprellungen und eine Knieblessur zu, teilte der Österreichische Skiverband mit.

Bei einer ersten manuellen Untersuchung im Krankenhaus in Immenstadt wurde keine schwerwiegende Schädigung des im Vorjahr wegen eines Kreuzbandrisses operierten rechten Knies von Schlierenzauer festgestellt. Eine Computertomographie soll endgültig Aufschluss über Art und Schwere der Verletzungen bringen.

+++ Skispringen +++

Vogt landet bestes Saisonergebnis

Skisprung-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt kommt zweieinhalb Wochen vor den Weltmeisterschaften immer besser in Form. Am Sonntag schaffte die 25-Jährige beim Weltcup im österreichischen Hinzenbach mit Platz zwei ihr bestes Saisonergebnis. Vogt musste sich mit Weiten von 88 und 91 Metern nur der Japanerin Sara Takanashi geschlagen geben, die jeweils einen Meter weiter sprang und 4,8 Punkte Vorsprung hatte. Rang drei belegte die Norwegerin Maren Lundby. Katharina Althaus als Fünfte und Swenja Würth als Neunte sorgten für weitere gute Resultate.

+++ Skicross +++

Weltcup am Feldberg fällt Wetter zum Opfer

Einen Tag nach ihrem Sieg machte Skicrosserin Heidi Zacher beim Heim-Weltcup am Feldberg das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung. Wie schon am Samstag wurde auch das Rennen am Sonntag wegen starken Schneefalls und Windes vorzeitig abgebrochen. Beim zweiten Wettkampf ließ die Witterung jedoch kein gültiges Ergebnis zu.

+++ Bob +++

Friedrich verpasst Sieg

Francesco Friedrich hat einen Tag nach seinem souveränen Sieg im kleinen Schlitten das Podium im Viererbob knapp verpasst. Der Zweierbob-Weltmeister startete mit seiner Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis als einziges Team unter fünf Sekunden, doch nach zwei Läufen hatte er 0,18 Sekunden Rückstand auf Viererbob-Champion Oskars Melbardis aus Lettland. Zweiter wurde der Schweizer Rico Peter vor US-Pilot Steven Holcomb. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther aus Oberbärenburg kam auf Platz sechs.

+++ Skispringen +++

Schlierenzauer schwer gestürzt

Gregor Schlierenzauer ist in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf schwer gestürzt. Der viermalige Skiflug-Weltmeister aus Österreich kam nach der Landung bei 201 Metern zu Fall und blieb zunächst regungslos im Auslauf liegen. Schlierenzauer wurde sofort ärztlich versorgt und auf einer Trage aus dem Stadion gefahren. Eine Diagnose war zunächst nicht bekannt. Schlierenzauer war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause in den Weltcup zurückgekehrt.

+++ Nordische Kombination +++

Rydzek schlägt Frenzel und baut Vorsprung aus

In einer weiteren Zielfoto-Entscheidung hat sich Kombinierer Johannes Rydzek erneut gegen seinen Dauerrivalen Eric Frenzel durchgesetzt. In Pyeongchang gewann der Weltmeister in 26:14,0 Minuten zeitgleich vor dem Olympiasieger und vergrößerte seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf 34 Punkte. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche war das Zielfoto in dem engen Zweikampf nötig. Dritter wurde der Österreicher Mario Seidl, der im Springen mit 142 Metern einen Schanzenrekord aufgestellt hatte. Das starke deutsche Abschneiden vervollständigten Fabian Rießle und Manuel Faißt auf den Plätzen vier und fünf.

+++ Ski alpin +++

Vonn startet bei WM in drei Disziplinen

US-Skistar Lindsey Vonn startet bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz in drei Disziplinen. "Ich werde in der Abfahrt, dem Super-G und der Kombination fahren", berichtete Vonn einen Tag vor der Eröffnungsfeier am Montagabend. "Ich hoffe, dass ich eine Medaille gewinnen kann. Das ist sicher das Ziel", sagte die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte. "Mein Selbstvertrauen ist sicher nicht so hoch wie normalerweise", meinte sie nach ihren zwei Stürzen in Cortina d'Ampezzo am vergangenen Wochenende. "Aber ich weiß, was es braucht, um eine Medaille zu gewinnen." Die WM in der Schweiz geht vom 6. bis 19. Februar.

+++ Rodeln +++

Deutsche Teamstaffel krönt Wochenende in Oberhof

Die deutschen Rennrodler haben das hervorragende Wochenende beim Heim-Weltcup in Oberhof mit dem Sieg in der Teamstaffel gekrönt. Die "Trainingsgruppe Sonnenschein" genannten Oberbayern Natalie Geisenberger (Miesbach), Felix Loch (Berchtesgaden) und Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) im Doppelsitzer, allesamt Olympiasieger in ihren Disziplinen, siegten vor Russland und Lettland.

+++ Langlauf +++

Gimmler/Schicho laufen auf Platz neun

Das bayerische Langlauf-Duo Laura Gimmler und Elisabeth Schicho hat beim Weltcup in Pyeongchang im Teamsprint Rang neun belegt. Am Sonntag hatten die beiden DSV-Läuferinnen in Abwesenheit der gesamten Weltelite 1:01,8 Minuten Rückstand auf Schweden, das mit Elin Mohlin und Maria Nordström in 20:37,1 Minuten gewann. Norwegen I mit Anna Svendsen/Silije Öyre Slind und USA I mit Sophie Caldwell/Ida Sargent hatten als Zweite und Dritte 1,7 beziehungsweise 6,1 Sekunden Rückstand.

+++ Langlauf +++

Russland gewinnt Team-Sprint der Männer

Russland hat beim Langlauf-Weltcup in Pyeongchang den Team-Sprint der Männer gewonnen. Andrej Parfenow und Gleb Retiwych siegten in 19:34,1 Minuten nach Fotofinish vor den zeitgleichen Franzosen Baptiste Gros/Lucas Chanavat. Dritter wurde das zweite russische Team mit Artem Maltsew und Nikita Krjukow, das 5,5 Sekunden Rückstand hatte. Das deutsche Duo Thomas Wick und Andy Kühne hatte keine Chance. Die Läufer aus Zella-Mehlis und Oberwiesenthal kamen 55,1 Sekunden nach den Siegern als Zehnte ins Ziel.

+++ Rodeln +++

Geisenberger siegt vor Hüfner

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat den Weltcup in Oberhof hauchdünn gewonnen und sich damit für den Verlust ihres WM-Titels in der Vorwoche rehabilitiert. An ihrem 29. Geburtstag setzte sich die viermalige Gesamtweltcupsiegerin mit nur 0,001 Sekunden Vorsprung vor der neuen Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) und der Russin Tatjana Iwanowa durch.

Dajana Eitberger (Ilmenau) fuhr dank eines tollen zweiten Laufes von Platz 14 vor auf vier, Julia Taubitz (Oberwiesenthal) belegte Platz 13. Die aus dem Erzgebirge stammende und seit Anfang Januar für Südkorea startende Aileen Frisch fuhr auf Rang 14.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel liegt nach dem Springen auf Rang zwei

Olympiasieger Eric Frenzel greift beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang nach seinem achten Saisonsieg. Der Oberwiesenthaler liegt nach dem Springen auf Platz zwei. Im 10-Kilometer-Lauf muss er 35 Sekunden auf den Österreicher Mario Seidl wettmachen, der das Springen mit dem Schanzenrekord von 142 Metern gewann. Dritter mit 45 Sekunden Rückstand ist der Schweizer Tim Hug. Das Podest haben auch Manuel Faißt als Vierter mit 52 Sekunden Rückstand und Weltcup-Spitzenreiter Johannes Rydzek im Visier, der als Sechster 1:16 Minuten aufholen muss. Fabian Rießle belegt Rang zwölf

+++ Nordische Kombination +++

Geiger holt Junioren-Gold

Kombinierer Vinzenz Geiger hat bei der Junioren-WM in Park City (USA) die Goldmedaille gewonnen. Der 19 Jahre alte Favorit aus Oberstdorf lag bereits nach dem Springen in Führung, im Langlauf über fünf Kilometer ließ er sich den Titel nicht mehr nehmen. Im Ziel hatte Geiger 22,6 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Arttu Mäkiaho.

"Das fühlt sich super an. Nach nicht so optimaler Vorbereitung mit Krankheit und Sturz bin ich jetzt umso glücklicher", sagte Geiger nach dem Wettbewerb auf der Olympiastrecke von 2002. Der Allgäuer hat dank starker Leistungen im Weltcup auch die Norm für die "große" WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) bereits erfüllt. Geiger hatte Mitte Dezember beim Weltcup in Ramsau/Österreich als Dritter hinter Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) und Fabien Rießle (Breitnau) erstmals auf dem Podest gestanden.