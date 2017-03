später lesen Formel 1 in Melbourne Hamilton holt erste Pole der Saison vor Vettel FOTO: ap, mdb 2017-03-25T08:14+0100 2017-03-25T08:15+0100

Sebastian Vettel hat seine Muskeln spielen lassen, aber zunächst war in Down Under wieder mal "Hammertime": Lewis Hamilton, der diesen Begriff gerne zur Umschreibung der eigenen Leistung nutzt, hat im Qualifying zum Großen Preis von Australien seine unglaubliche Pole-Serie fortgesetzt und seinen Anspruch auf den WM-Titel untermauert.