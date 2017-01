später lesen Handball-WM 2019 DHB plant Zuschauer-Weltrekord in Düsseldorfer Esprit Arena FOTO: dpa, dna htf Teilen

2017-01-22T17:29+0100 2017-01-22T17:39+0100

Der Deutsche Handballbund (DHB) plant bei der Heim-WM 2019 die Austragung von Spielen in einem Fußballstadion. Nach übereinstimmenden Informationen von Bild-Zeitung und Handballwoche sollen ausgewählte Partien in der Esprit Arena in Düsseldorf (54.600 Plätze) stattfinden. Ziel ist ein Zuschauer-Weltrekord.