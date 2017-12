FOTO: dpa, sup fgj

FOTO: dpa, sup fgj

Stau-Gefahr in Deutschland und NRW

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Staus und Behinderungen erwartet der ADAC dann in fast alle Richtungen. Noch dramatischer sehen es die Experten vom Automobil Club Europa (ACE): Sie befürchten, dieses Wochenende hätte gar das Potenzial, in der Staubilanz 2017 den ersten Platz zu erklimmen.

Die Straßen.NRW-Verkehrszentrale rechnet in ihrer Prognose für Freitag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zwischen 13 und 19 Uhr. Betroffen sei demnach der gesamte Kölner Ring (A1, A3 und A4) sowie die A3 im Abschnitt Oberhausen bis Leverkusen in beiden Richtungen.

Eng werde es auch auf den Autobahnen in die Mittelgebirge, wie der A4, der A44 und der A46. Diese Routen würden gern von Wintersportlern und Ausflüglern genutzt - besonders wenn die entsprechenden Witterungsverhältnisse vorliegen.

FOTO: dpa, mbk pil

Laut Straßen.NRW muss zudem auf folgenden Strecken mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden:

Auf der A1 muss die Brücke Volmarstein ersetzt werden. In Richtung Köln stehen nur zwei Fahrsreifen zur Verfügung.

muss die Brücke Volmarstein ersetzt werden. In Richtung Köln stehen nur zwei Fahrsreifen zur Verfügung. Auf der A2 stehen aufgrund eines Brückenschadens zwischen dem Autobahnkreuz Kamen und der Anschlussstelle Bergkamen in Fahrtrichtung Oberhausen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

stehen aufgrund eines Brückenschadens zwischen dem Autobahnkreuz Kamen und der Anschlussstelle Bergkamen in Fahrtrichtung Oberhausen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Auf der A43 im Raum Bochum - Recklinghausen ist mit Behinderungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

im Raum Bochum - Recklinghausen ist mit Behinderungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Im Bereich des Autobahnkreuzes Düsseldorf-Süd kann es auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss zu Behinderungen kommen.

Der ACE hat für die Zeit von diesem Freitag bis zum Freitag kommender Woche folgende Tagesprognosen erstellt:

Freitag, 22.12. : Sehr hohes Verkehrsaufkommen auf allen Fernstraßen und extreme Verkehrsdichte rund um die Ballungsräume und die Innenstädte.

: Sehr hohes Verkehrsaufkommen auf allen Fernstraßen und extreme Verkehrsdichte rund um die Ballungsräume und die Innenstädte. Samstag, 23.12. : Sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den Reiserouten Richtung Wintersportgebiete und Mittelgebirge. Den Innenstädten droht der Verkehrsinfarkt, Ballungsraumstraßen sind verstopft. Grund: Es folgen drei Tage ohne Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem ist Anreisetag in den Urlaubsunterkünften.

: Sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den Reiserouten Richtung Wintersportgebiete und Mittelgebirge. Den Innenstädten droht der Verkehrsinfarkt, Ballungsraumstraßen sind verstopft. Grund: Es folgen drei Tage ohne Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem ist Anreisetag in den Urlaubsunterkünften. Sonntag, 24.12., Heiligabend: ein eher ruhiger Tag auf den Straßen. Fehlender Lkw-Verkehr, wenige Einkaufsmöglichkeiten (Ausnahmeregelungen zur Öffnung von Geschäften von 9 Uhr bis 14 Uhr werden kaum genutzt) und wenige Urlaubsreisende. Am Vormittag höhere Verkehrsdichte auf Fernstraßen und rund um die Ballungsräume, am Nachmittag jedoch sind keine Verkehrsstörungen mehr zu erwarten.

Heiligabend: ein eher ruhiger Tag auf den Straßen. Fehlender Lkw-Verkehr, wenige Einkaufsmöglichkeiten (Ausnahmeregelungen zur Öffnung von Geschäften von 9 Uhr bis 14 Uhr werden kaum genutzt) und wenige Urlaubsreisende. Am Vormittag höhere Verkehrsdichte auf Fernstraßen und rund um die Ballungsräume, am Nachmittag jedoch sind keine Verkehrsstörungen mehr zu erwarten. Montag, 25.12 . und Dienstag, 26.12. , Weihanchtsfeiertage: Allgemein eher ruhiges Verkehrsgeschehen. Am Dienstag in den Nachmittagsstunden höheres Verkehrsaufkommen durch Rückreiseverkehr.

. und , Weihanchtsfeiertage: Allgemein eher ruhiges Verkehrsgeschehen. Am Dienstag in den Nachmittagsstunden höheres Verkehrsaufkommen durch Rückreiseverkehr. Mittwoch, 27.12., und Donnerstag, 28.12. : Auf den Fernstraßen kaum Störungen im Verkehrsfluss. Auf den Ballungsraumstraßen und in den Innenstädten sehr hohe Verkehrsdichte. Parkplatznot herrscht bereits ab den Vormittagsstunden.

und : Auf den Fernstraßen kaum Störungen im Verkehrsfluss. Auf den Ballungsraumstraßen und in den Innenstädten sehr hohe Verkehrsdichte. Parkplatznot herrscht bereits ab den Vormittagsstunden. Freitag, 29.12.: Auf den Fernstraßen und rund um die Ballungsräume starker Reiseverkehr. Auch in den Innenstädten sehr hohe Verkehrsdichte.

FOTO: dpa, Karl-Josef Hildenbrand

Die Verkehrsexperten des ADAC rechnen für das verlängerte Wochenende vom 22. bis zum 26. Dezember besonders auf folgenden Strecken mit Staus (gilt jeweils in beide Richtungen):

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Metz/Saarbrücken – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

FOTO: dpa, Jürgen Mahnke

Weil Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen die Geschäfte geschlossen sind, rechnet Straßen.NRW besonders am Samstag (23.12.) tagsüber auf den NRW-Autobahnen in den Ballungsräumen (Köln-Bonner Raum, Düsseldorf und Ruhrgebiet) mit Stau.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Bei Schrittgeschwindigkeit oder im Falle eines Staus auf Autobahnen sowie auf Straßen außerorts mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung müssen Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bilden. Dabei gilt: Links nach links, der Rest nach rechts, der Seitenstreifen darf nicht genutzt werden. Weitere Tipps zur Rettungsgasse finden Sie hier.