später lesen Hamilton und Vettel dahinter Rosberg Nachfolger Bottas erstmals auf der Pole FOTO: afp 2017-04-15T18:06+0200 2017-04-15T18:22+0200

Mercedes-Neuling Valtteri Bottas steht erstmals in seiner Formel-1-Karriere auf der Pole Position. Beim Qualifying zum Großen Preis von Bahrain am Sonntag in Sakhir (17.00 Uhr/Live-Ticker) verwies der Finne seinen Teamkollegen Lewis Hamilton (Großbritannien) und Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) auf die Plätze.