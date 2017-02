später lesen Handball-Bundesliga Magdeburg feiert sechsten Sieg in Serie FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-02-25T20:48+0100 2017-02-25T22:01+0100

Der SC Magdeburg hat in Abwesenheit des Führungstrios die Spitzenpartie des 21. Spieltages in der Handball-Bundesliga deutlich gewonnen. Die Magdeburger setzten sich am Samstagabend beim Tabellennachbarn HSG Wetzlar mit 26:18 (13:10) durch.