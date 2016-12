Basketball in der NBA

Trotz eines erneut gut aufgelegten Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine Heimniederlage kassiert.

Das Team aus Georgia unterlag gegen die Minnesota Timberwolves mit 84:92, der Braunschweiger war mit 21 Punkten und sieben Assists einmal mehr punktbester Werfer seines Teams und erhielt zudem die zweitmeiste Spielzeit in seiner Mannschaft.

Mit nun 14 Siegen und 15 Niederlagen deutet sich für die Hawks als Achter im Osten eine Zitterpartie im Kampf um den Play-off-Einzug an. In den vergangenen sechs Partien wechselten sich Sieg und Niederlage ab. Gegen Minnesota gaben Schröder und Co. eine Führung im letzten Viertel aus der Hand.

Eine weitere Galavorstellung lieferte Superstar Russell Westbrook für Oklahoma City Thunder ab. Beim 121:110-Sieg bei den New Orleans Pelicans gelangen dem 28-Jährigen 42 Punkte. Titelverteidiger Cleveland Cavaliers setzte sich mit Superstar LeBron James mit 113:102 gegen die Milwaukee Bucks durch.

Keine Spielzeit bekam Rookie Paul Zipser bei der 97:107-Niederlage seiner Chicago Bulls gegen die Washington Wizards. Der 22-Jährige schmorte bei der vierten Pleite des Teams aus Windy City aus den vergangenen fünf Spielen die komplette Spieldauer lang auf der Bank.

Noch ohne Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks einen 96:95-Erfolg bei den Portland Trail Blazers gerade so ins Ziel gerettet. Von einer zwischenzeitlichen 25-Punkte-Führung blieb zur Schlusssirene ein Pünktchen übrig. Der Meister von 2011 gab mit acht Siegen aus 29 Spielen die Rote Laterne im Osten an die Phoenix Suns weiter.

Nowitzki steht nach fast vierwöchiger Verletzungspause vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining.

(seeg/sid)