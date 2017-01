Biathlon in Antholz, Skispringen in Zakopane, Ski alpin in Kitzbühel und vieles mehr. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alle Entscheidungen auf dem Laufenden.

+++ Biathlon +++

Schempp wird Fünfter

Biathlet Simon Schempp ist bei der WM-Generalprobe in Antholz im Einzel als bester Deutscher auf Platz fünf gelaufen. Beim letzten Weltcup drei Wochen vor der WM kassierte der Schwabe nach zwei Schießfehlern zwei Strafminuten. Der 28-Jährige lag am Freitag 1:09,8 Minuten hinter dem Sieger Anton Schipulin. Der Russe schoss nur eine Strafminute und gewann über die 20 Kilometer vor Weltcup- Spitzenreiter Martin Fourcade aus Frankreich. Dritter wurde Sergej Semenow aus der Ukraine vor Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aus Norwegen.

Zweitbester deutscher Skijäger bei der WM-Generalprobe war Arnd Peiffer als Neunter. Elfter wurde Benedikt Doll, der diesmal auch am Schießstand überzeugen konnte. Erik Lesser beendete das Rennen nach drei Schießfehlern nicht in den Top 20.

+++ Ski alpin +++

Olympiasieger Mayer gewinnt Super-G in "Kitz"

Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer hat die Ski-Nation Österreich zum Auftakt der Hahnenkammrennen in Kitzbühel jubeln lassen. Der 26-Jährige holte sich beim Super-G im Ski-Mekka seinen vierten Weltcup-Sieg – den ersten nach zwei zweiten Plätzen in "Kitz". Es war der erste Erfolg eines Österreichers im Super-G von Kitzbühel seit dem Triumph von Klaus Kröll 2009. Josef Ferstl (Hammer) zeigte als Achter eine starke Vorstellung und holte nach Platz fünf in Santa Caterina kurz nach Weihnachten seine zweitbeste Weltcup-Platzierung in dieser Disziplin. Der Sohn des zweimaligen "Kitz"-Siegers Sepp Ferstl lag nach Problemen an der Hausbergkante 0,90 Sekunden hinter Mayer zurück. Andreas Sander (Ennepetal) enttäuschte und kam mit zwei Sekunden Rückstand nicht unter die besten 20. Thomas Dreßen (Mittenwald) schied aus. Mayer setzte sich hauchdünn mit einem Vorsprung von 0,09 Sekunden auf Christof Innerhofer, Super-G-Weltmeister von 2011 aus Italien, durch. Dritter wurde der Schweizer Beat Feuz (+0,44).

+++ Ski alpin +++

Rebensburg im Training besser drauf

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat sich im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen etwas näher an die Spitze herangekämpft. Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 belegte am Freitag auf der Kandahar zwar nur Rang zehn, hatte aber lediglich 1,47 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Sofia Goggia aus Italien. Am Donnerstag lag Rebensburg (Kreuth) als Neunte noch 2,33 Sekunden zurück. Goggia und Ramona Siebenhofer, bei der ersten Übungsfahrt noch Schnellste, tauschten diesmal die Plätze, die Österreicherin lag als Zweite 0,25 Sekunden zurück. Dritte wurde Fabienne Suter aus der Schweiz (+0,90). "Speed Queen" Lindsey Vonn (USA) zeigte sich stark verbessert und hatte als Fünfte 0,97 Sekunden Rückstand. Allerdings passierte sie wie Goggia nicht alle Tore korrekt.

+++ Skeleton +++

Gassner als Fünfter bester Deutscher, Hermann wird Siebte

Die deutschen Skeleton-Athleten haben beim fünften Weltcup des vorolympischen Winters das Podest verpasst. Bei den zuletzt so erfolgreichen Frauen war Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) als Siebte beste Starterin des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Den Sieg sicherte sich Mirela Rahneva aus Kanada mit dem bemerkenswert großen Vorsprung von 1,83 Sekunden auf die zweitplatzierte Kendall Wesenberg aus den USA. Janine Flock (Österreich) belegte den dritten Platz. Gleich hinter Hermann wurde die Weltcup-Führende Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) Achte, Anna Fernstädt (Berchtesgaden) schloss als Elfte ab. In der Gesamtwertung liegt Lölling (989 Punkte) weiterhin vor Flock (953). Bei den Männern gewann Weltmeister Martins Dukurs (Lettland) mit nur drei Hundertstelsekunden Vorsprung auf Yun Sungbin aus Südkorea, Dritter wurde der Russe Nikita Tregybow. Alexander Gassner (Winterberg) war als Fünfter bester Deutscher. Der WM-Vierte Axel Jungk (Oberbärenburg) wurde Siebter und landete damit direkt vor Christopher Grotheer (Oberhof).

+++ Skispringen +++

Vogt mit bestem Saisonergebnis

Skisprung-Weltmeisterin Carina Vogt kommt knapp fünf Wochen vor den Titelkämpfen in Lahti immer besser in Schwung. Die 24-Jährige belegte am Freitag beim Weltcup im japanischen Zao mit Sprüngen auf 90 und 94,5 Meter den vierten Rang und feierte damit ihr bisher bestes Saisonergebnis. Zum ersten Podestplatz im WM-Winter fehlten der Olympiasiegerin nur 1,8 Punkte. Den Sieg sicherte sich Yuki Ito aus Japan mit Weiten von 89,5 und 94 Metern. Zweite wurde die Italienerin Manuela Malsiner vor der Russin Irina Awwakumowa. Weltcup-Spitzenreiterin Sara Takanashi aus Japan musste sich mit Rang fünf begnügen. Von den deutschen Springerinnen schafften es noch Svenja Würth als 13. und Katharina Althaus als 14. unter die besten 15.

(dpa/sid)