US-Ausstieg aus Freihandelsabkommen Australien will TPP retten - China als neuer Partner?

2017-01-24T07:18+0100 2017-01-24T07:36+0100

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP will Australien in die Bresche springen, um das Abkommen zu retten. Als neuer Partner komme China in Frage.