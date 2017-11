später lesen Basketball WM-Qualifikation Rödl nominiert zehn EM-Teilnehmern und vier Debütanten FOTO: dpa, skh nic FOTO: dpa, skh nic 2017-11-03T17:49+0100 2017-11-03T17:54+0100

Der neue Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl startet mit zehn EM-Teilnehmern und vier Debütanten in die neu eingeführte WM-Qualifikation. Der 48-Jährige nominierte am Freitag einen 19-köpfigen Kader für die Spiele gegen Georgien (24. November in Chemnitz) und in Österreich (27. November).