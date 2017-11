Auch ohne sein Weltmeister-Trio Per Mertesacker, Shkodran Mustafi und Mesut Özil hat sich der englische Spitzenklub FC Arsenal vorzeitig für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert.

Dem Gruppengegner des Bundesligisten 1. FC Köln reichte gegen den serbischen Vizemeister Roter Stern Belgrad ein 0:0. Die drei deutschen Weltmeister standen nicht im Kader der Gunners.

Everton gescheitert

Ligakonkurrent FC Everton ist dagegen in der Gruppenphase vorzeitig gescheitert. Am 4. Spieltag unterlagen die "Toffees" ohne Stürmerstar Wayne Rooney 0:3 (0:0) bei Olympique Lyon. Damit bleibt Everton wettbewerbsübergreifend auch im dritten Spiel unter seinem neuen Trainer David Unsworth ohne Sieg und ist mit nur einem Punkt Gruppenletzter hinter Apollon Limassol (3). Die Zyprioten glichen in letzter Minute zum 1:1 gegen Atalanta Bergamo (8) aus. Lyon kommt ebenfalls auf acht Zähler.

Athletic Bilbao sicherte sich in der Gruppe von Hertha BSC durch ein 1:0 (0:0) gegen FK Östersunds aus Schweden den ersten Sieg. In der Gruppe J sind die favorisierten Spanier mit fünf Punkten Dritter vor Hertha BSC (4). Es führt Östersunds (7) vor Lugansk (6) aus der Ukraine.

Nizza verliert in Rom

Ex-Bundesligatrainer Lucien Favre unterlag an seinem 60. Geburtstag mit OGC Nizza 0:1 (0:0) bei Lazio Rom. Den Italienern ist mit zwölf Punkten der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen, Nizza (6) hat gegenüber dem belgischen Klub Zulte Waregem (4) und Vitesse Arnheim (1) dennoch gute Chancen auf Platz zwei.

Austria Wien hat in Gruppe D die Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde gewahrt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thorsten Fink siegte 4:1 (1:0) bei HNK Rijeka, kommt auf vier Punkte und könnte noch am Zweitplatzierten AEK Athen (6) sowie Tabellenführer AC Mailand (8) vorbeiziehen. Das Duell der Griechen gegen den 18-maligen italienischen Meister endete 0:0. Vor der Partie hatte es Ausschreitungen gegeben, bei denen fünf Milan-Fans leicht verletzt wurden. Bei Wien spielte der ehemalige HSV-Verteidiger Heiko Westermann über die gesamten 90 Minuten.

Für einen Skandal sorgte der französische Nationalspieler Patrice Evra vor dem 0:1 (0:0) von Olympique Marseille im portugiesischen Guimaraes. Der Verteidiger trat einem Fan aus dem eigenen Lager per Karate-Tritt ins Gesicht und wurde daraufhin noch vor Spielbeginn des Platzes verwiesen.