Die Borussia hat den vierten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Das 1:0 in Bremen ist vor allem auf die sogenannten Basics zurückzuführen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.