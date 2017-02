später lesen +++ Fohlenfutter +++ In Ingolstadt gibt es das nächste K.o.-Spiel FOTO: dpa, mb

In den Pokalwettbewerben läuft es für die Borussia. Doch auch in der Bundesliga kann sich Gladbach an die internationalen Plätze heranrobben. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.